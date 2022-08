ŠTA SRBIJU ČEKA PROTIV GRČKE: Prednosti Orlova i mane Helena koje moraju iskoristiti

Košarkašku reprezentaciju Srbije u najjačem sastavu čeka i prvi pravi test pred predstojeći Evrobasket. Orlovi predvođeni Nikolom Jokićem i Vasilijem Micićem će u prepunoj Beogradskoj areni odmeriti snage sa moćnim timom Grčke u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo (20.00, Sport klub). Iako je na našoj strani Nikola Jokić, Grke predvodi "Grčka zver", Janis Adetokumbo.

Potpuno turbulentan period iza sebe ima reprezentacija Srbije, što je odigralo i ključnu ulogu u tome da se na naš tim stavi teg, da se nametne pritisak "moranja" u ovom kvalifikacionom ciklusu. Poraz naše reprezentacije od Letonije, kao i od "košarkaških liliputanaca" u vidu Belgije, koja je slavila u Nišu u poprilično dramatičnoj završnici.

Videlo se tu da nešto ne štima, kao i da će morati Pešić dobrano da zasuče rukave kako bi napravio mir u reprezentaciji, ali i napravio ekipu koja će moći da parira favorizovanim ekipama na Evrobasketu u vidu Slovenije ili Francuske.

Odigrane su četiri prijateljske utakmice pod "potpunom vojnom opremom", Pešić je mogao da računa na sve svoje adute i igra u tim utakmicama je bila poprilično šarenolika, iako se, ruku na srce, dosta toga svodilo na učinak jednog čoveka - Nikole Jokića, dok je primese imao i Vasa Micić koji je u određenim situacija povlačio čitav tim.

Izuzev njih dvojice, ostatak tima je bio poprilično bled.



Kao što je gorepomenuto, Srbija je odigrala četiri prijateljska meča. Utakmica protiv Crne Gore je bila zatvorenog karaktera, nije bilo prisustva medija niti publike, te detalji ove utakmice nisu poznati niti dostupni za analiziranje, međutim, ono što je usledilo kasnije i te kako jeste.

Sam početak priprema za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo i Evrobasket je obeležilo naprasno odstranjivanje Miloša Teodosića sa spiska putnika za Evrobasket, što je našu reprezentaciju ostavilo na tri plejmejkera - Vasiliju Miciću, Ognjenu Jaramazu i Aleksi Avramoviću.

Peh sa Aleksom i njegova obnova povrede su odlučila i koja će dvojica plejmejkera izaći na megdan najjačim reprezentacijama Evrope, što je upravo i najveći problem naše reprezentacije, bar po svemu viđenom iz prijateljskih utakmica.

Pešić je u svojoj viziji imao to, što ga je i krasilo tokom karijere, da mu "kombo-bekovi" pokriju poziciju plejmejkera. Pokušao je sa Nedovićem protiv Slovenije, međutim, to nije baš funkcionisalo na pravi način. Micić dok je igrao, Srbija je bila odlična, kada bi Vasa otišao na klupu, došlo bi do problema.



To se oslikalo i u mečevima sa Italijom, gde kada god bi u igru ušao Ognjen Jaramaz, naša reprezentacija bi imala problema sa organizacijom igre. Naravno, ovo je bio slučaj samo ukoliko Nikola Jokić nije bio na parketu, jer stvarno u ovim mečevima nije bilo nekoga ko bi mogao da ga sačuva.

Upravo to je i najveća mana naše reprezentacije - zavisnost od jednog igrača.

Sve dok Nikola Jokić bude igrao na nivou MVP NBA lige, što i jeste, Srbija ne bi trebalo da brine za organizaciju, jer je "Džoker" u sposobnosti da napravi mnoga čuda i vragolije sa loptom. Ipak, pitanje je kako će se snaći u duelu sa nekim njegovog kalibra poput Janisa Adetokumba.

Ogromna mana Srbije je i to što nema Bogdana Bogdanovića u timu, jedan od najboljih bek-šutera Evrope je povređen i zbog toga će propustiti Evrobasket, kao i ove kvalifikacije, a sigurno je da bi sa njim i naša reprezentacija dobila još jednu napadačku "iglu" koja bi mogla da naškodi rivalu.

Takođe, zbog svega gorenavedenog sa Jaramazom, kao i nesrećne povrede Avramovića, čini, makar za sada, da je odluka da se precrta Miloš Teodosić došla previše brzopleto, iako ne treba sumnjati u znanje čoveka koji je Srbiji doneo veliki broj medalja.

Snaga Grčke - Braća Adetokumbo i iskusni plejmejkeri

Ova reprezentacija je odigrala poprilično furiozono svoje prijateljske mečeve. Slavili su protiv Španije u prepunoj OAKA Areni sa 16 poena prednosti - 86:70 kada je Adetokumbo izdominirao sa 32 poena za provedenih 20 minuta u igri. Već tu su Grci najavili šta i koliko mogu, te zašto mogu da budu prijatno iznenađenje ovog Evrobasketa.

Samo dva dana kasnije su iste reprezentacije igrale u Španiji, kada je domaćin slavio ovoga puta.

Ipak, Grci potom vežu tri pobede protiv Poljske, Gruzije i Turske (bez Adetokumba), čime su pokazali da ipak imaju kvalitet i kada on ne igra. Pokretačka snaga Grčke se nalazi u veoma iskusnom plejmejkerskom dvojcu - Niku Kalatesu i Kostasu Slukasu.

Njih dvojica su već godinama unazad standardni košarkaši u Evroligi, ali i ovoj reprezentaciji, te su poprilično uigrani, dok je Kalates među najboljim dodavačima u najelitnijem evropskom takmičenju.

Pored njih, tu su još i dva brata Adetokumbo, iskusni Papanikolau, ali i bivši centar Olimpijakosa - Tajler Dorsi.

Ono što može da raduje Srbiju jeste izostanak Papajanisa, koji će zbog povrede propustiti meč sa našom reprezentacijom, te bi Srbija mogla da napadne i preko Nikole Milutinova, koji je tokom priprema odigrao i neke sasvim korektne utakmice.

Autor: