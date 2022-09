ORLOVI ELIMINISANI! ITALIJA RAZBILA SRBIJU: ISPALI smo u osmini finala

"Orlovi" su sa sjajnim skorom završili grupnu fazu Evrobasketa. Puleni Svetisalava Pešića su trijumfovali u svih pet utakmica.

Na svim mečevima, naši momci su pokazali totalnu dominaciju. Bilo ih je pravo uživanje gledati na terenu.

Nakon pet sjajnih utakmica, vreme je za obračun u nokaut fazi. Tu nas očekuje reprezentacija Italije.

"Azuri" su grupnu fazu igrali na domaćem terenu, ipak nije sve išlo idealno po igrače Đanmarka Poceka.

Italijani su poraženi od Grčke i Ukrajine, dok su savladali Estoniju, Hrvatsku i Veliku Britaniju što im je obezbedilo četvrto mesto u grupi i duel sa Srbijom.

Pick & roll level of execution: Perfection 💯🇷🇸 #EuroBasket x #BringTheNoise 📺 https://t.co/XA74VljBO4 pic.twitter.com/mUyQycasQB

Imaće naši momci motiv više za ovaj meč, a to je osveta za poraz koji nam je Italija nanela u finalu kvalifkacija za Olimpijske igre.

SRBIJA - ITALIJA 16:7

Mercedes Benz Arena, Berlin

Srbija - Davidovac, Marinković, Kalinić, Lučić, Ristić, Nedović, Jagodić-Kuridža, Micić, Gudurić, Jaramaz, MilutinovSelektor: Svetislav Pešić

Italijа - Spizu, Menion, Biliga, Tonut, Meli, Fontekio, Tesiotori, Riči, Baldaso, Polonara, Pajola, DatomeSelektor: Đanmarko Poceko

Tok meča: 

40. minut - Kalinić promašuje za tri. Do kraja je još samo 35 sekundi

40. minut - Lučić smanjuje na sedam razlike. Dva bacanja za Italiju do kraja 50 sekundi.

39. minut - Italija vodi devet razlike, a do kraja je ostalo 70 sekundi.

38. minut - Jokić pogađa za dva, ali promašuje bacanje. Na sve to pravimo i faul... - 78:88.

38. minut - Curi vreme... Samo 2.34 do kraja. A, Italija ima veliku prednost - 76:86.

37. minut - Jaramaz dobija rampu. Micić potom promašuju za tri, a isto čini i Kalinić - 74:82.

37. minut - Neverovatan potez Jokića! Postigao je trojku sa centra uz faul - 74:82.

36. minut - Ne može Srbija da postigne koš. Ne vredi. Do kraja 4 minuta.

34. minut - Meli blokadom zaustavlja Jokića, kad neće, neće... A, Italija daje ovu trojku - 70:82.

33. minut - Raspala se igra Srbije, katastrofalno igramo - 70:79.

32. minut - Gurudić promašaju otvorenu trojku, ali zato Spisu rešeta - 68:74.

32. minut - Meli! Novi poeni centra Italije, igra Srbije se raspala - 68:71.

32. minut - Trojka Italije. Moraju "orlovi" da se pod hitno probude - 68:69.

30. minut - Pajoli "izlazi" trojka iz obruča. Sreća, sreća.

30. minut - Jokić pogađa dva bacanja. Nikola je fantastičan - 68:66.

29. minut - Konačno poeni za Srbiju! Marko Jagodić Kurdiža pogađa za tri - 66:66.

27. minut - Promašujemo i treću trojku u trećem napadu. A, Italijani daju treću za redom - 63:66.

27. minut - Lučić promašuje dve uzastopne trojke. A, Italijani daju dve za redom - 63:63.

26. minut - Pogađamo dva od tri slobodna bacanja - 63:57.

Trener Italije je isključen! Dobili su 4. tehničku grešku! Sramno ponašanje Italijana, ovo ne priliči sportistima...

25. minut - Fontekija za tri, pa Micić za dva - 61:55.

24. minut - Dobar, pa loš potez. Marinković pogađa sa zvukom sirene, pa kasni u odbrani i pravi koš uz faul - 59:52.

23. minut - Ma, idemo! Trojka Nikole Jokića! Ovo je njegov 22. poen - 57:49.

22. minut - Kalinić! Sjajan pas Jokića koristi krilni igrač Srbije - 54:45.

21. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Druga četvrtina:

20. minut - Vasaaaaa Micić! Veoma važna trojka s kojom odlazimo na poluvreme sa plus šest - 51:45.

19. minut - Odlično izvodimo bacanja. Od 17 pogodili smo 16. Vodimo - 46:40.

18. minut - Magija Vase Micića! Jako težak šut pogađa za prekid serije rivala - 44:37.

Na momente igramo sjajno, a onda usledi baš veliki pad. Sada smo u "minus fazi".

17. minut - Fontekija! Kasnio je malo Kalinić u odbrani, primamo novu trojku - 42:36.

16. minut - Koš i faul. Kalinić je faulirao Fontekija koji je uz to pogodio - 42:33.

Treća tehnička za Italiju! Neverovatno kako su ponašaju na ovom meču.

Jokić je na 19 poena. Za 14 minuta je ubacio već 18 poena!

16. minut - Meli nam je najveći problem. Ubacio je već 13 poena - 41:30.

15. minut - Jagodić Kuridža! Pogađa sjajno za tri - 38:24.

Inače, Italijani se služe svim i svačim kako bi zaustavili Jokića. Tako smo videli i jedan blago rečeno sportski potez, kada ga je Italijan udario prilikom skoka... Ali džabe im sve.

14. minut - Jokiiić! Skok u napadu i novi poeni - 35:24.

13. minut - Kako igra Jokić! Već je na 13 poena - 33:24.

12. minut - Očajna odbrana Srbije, kažnjava to Luiđi Datome pogotkom za tri poena. Potom loša reakcija u napadu za našu reprezentaciju, na drugoj strani Datome ima dva slobodna bacanja. Ipak, pre toga nova tehnička za klupu Italije, Jokić koristi "poklon" Azura - 31:23!

11. minut - Novi poeni za Nikolu Jokića posle sjajnog prodora - 30:20!

Prva četvrtina:

10. minut - Zaspala je odbrana Srbije u dva naleta Italije, Niko Menion vezuje četiri poena i odmah tajm-autom reaguje Svetislav Pešić - 26:20!

9. minut - Nemaju Italijani rešenja za Jokića koji je još jednom zaustavljen faulom, a MVP NBA lige ne promašuje sa linije penala - 26:16!

8. minut - Trojka za Nikolu Melija, odradili su Italijani klasičan "pik en pop", a kapiten Azura kažnjava slabu reakciju Nikole Jokića - 24:16!

7. minut - Ponovo je fauliran Nikola Jokić i ponovo centar Srbije koristi oba slobodna bacanja, na druoj strani sjajna odbrana Orlova - 24:13!

6. minut - Koristi Nikolo Meli lošu komunikaciju u odbrani Srbije i smanjuje prednost naše reprezentacije, ali na drugoj strani Jokić pogađa posle ofanzivnog skoka - 22:13!

5. minut - BUM! BUM! BUM! Još jedna trojka za Vanju Marinkovića, a potom ukradena lopta i lagano polaganje za Lučića! Srbija ima devet poena prednosti, odmah reaguje Poceko tajm-autom - 16:7!

4. minut - TEHNIČKA! Od samog starta žustro reaguje Đanmarko Poceko, dobio je prvo upozorenje selektor Italije, a sada je i kažnjen zbog svog ponašanja. Slobodno bacanje koristi Nikola Jokić - 11:7!

4. minut - MARINKOVIIIIIIIIIIĆ! Evo je prva trojka za Orlove, povukla je Srbija kontru, sam je ostao Vanja Marinković u ćošku i pocepao mrežicu - 10:7!

3. minut - Ispala je lopta Jokiću, na drugoj strani pogađa Stefano Tonut. Ipak, nije uspeo Italijan da se vrati na vreme te je nepropisno zaustavio Vasu Micića koji pogađa uz faul i koristi dodatno slobodno bacanje - 7:7!

They meet again! 🇷🇸⚔️🇮🇹



Who's taking the victory tonight?#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/g2LaOxVMJb