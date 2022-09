DONČIĆ VAN SEBE: Uništio Sloveniju, pa skočio na arbitre! Svaku PSOVKU Srbi mogu da pročitaju s usana!

Slovenija je kao šampion Evrope šokantno izgubila u četvrtfinalu, a košarkaš Dalasa, napravio je ogromnu štetu svojoj ekipi u ključnim momentima.

Slovenci su uspeli da nadoknade minus od 21 poena iz prvog poluvremena, ali je u poslednjih pet minuta meča Poljska uspela da se "osvesti" i neutrališe Slovence koji su odigrali atomsku košarku u trećoj četvrtini.

Dončić je znatno doprineo dobrim minutima protivnika.

U samoj završnici je dobio tehničku grešku, promašio je dva važna slobodna bacanja, "raspalio je" i promašio trojku iz velike udaljenosti u jednom od ključnih napada Slovenije, a protivnike je faulovima slao na liniju slobodnih bacanja.

Luka Doncic was very nervous after loss to Poland at Eurobasket quarterfinals.

Don’t know what he said to refs but it did not look something good pic.twitter.com/UZorXqvQbG