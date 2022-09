MICIĆ IDE U NBA LIGU? Srbina žele u Tanderi

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera spremaju se za svoju 15. NBA sezonu, a o ambicijama pred početak priprema govorio je generalni menadžer Sem Presti.

Već nekoliko godina Oklahoma Siti Tanderi ne uspevaju da ostvare dobre rezultate u NBA ligi, ali se generalni menadžer Sem Presti nada da će 15. sezona franšize biti uspešnija od prethodnih. On je pred početak priprema govorio o brojnim temama, a dotakao se i statusa srpskog reprezentativca Vasilija Micića.

- Otkad smo stekli prava na Micića, on je postao jedan od najboljih evropskih igrača. Sve što mogu da vam kažem je da smo bili veoma blizu njegovom dolasku u NBA u jednom trenutku. On ima ugovor i vean je svojoj ekipi u Evropi. Međutim, ništa ne bih isključio. Mislim da to da li će doći zavisi od godine do godine - rekao je Sem Presti pred početak priprema za novu sezonu.

Srpski reprezentativac je poslednje dve sezone dominirao u Evroligi, vodio Efes do uzastupnih titula, bio MVP finala i regularnog dela sezona, a već neko vreme se priča o njegovom angažmanu u NBA ligi. Prava na njega imaju upravo Tanderi, ali ga još uvek nisu odveli "preko bare".

Među Tanderima nastupa još jedan srpski reprezentativac Aleksej Pokuševski kom će ovo biti treća godina u NBA ligi. U timu imaju ogromna očekivanja od njega, tokom leta se nije odazvao pozivu selektora Srbije budući da je od tima dobio naređenje da se maksimalno sprema za iduću sezonu.