MOĆNA PORUKA TINE KRAJIŠNIK: Objasnila igranje sa prelomom nosa

Krajišnik je u meču sa Francuskom igrala bez maske i sa vidljivim podlivima ispod oba oka, a sada je poslala moćnu poruku putem društvenih mreža.

Nothing stops Tina Krajisnik from fighting for her Serbia 🇷🇸#FIBAWWC x @FIBAWWC x @KSSrbije pic.twitter.com/2wor3HWxfS