MOŽE LI JOKIĆ I DO TREĆE MVP TITULE?! Komesar NBA lige progovorio o fantastičnom Srbinu: Nikola je pravi mađioničar, ali...

Adam Silver pričao je o Nikoli Jokiću i Janisu Adetokumbu.

Nikola Jokić dva puta uzastopno osvajao je MVP titulu u NBA ligi. Može li to da učini i treći put? To je jedno od glavnih pitanja koje se postavlja pred početak sezone. Ko je glavni favorit i može li srpski igrač ponovo da ih iznenadi, pričao je o tome i Adam Silver. Bolje rečeno, uspeo je da izbegne direktan odgovor na to pitanje i da iznese niz pohvala na račun Srbina, ali i Janisa Adetokumba.

Pričao je sa predstavnicima medija u Abu Dabiju. Tamo je posle spektakularnog meča Atlanta savladala Milvoki (123:113), a novinari su iskoristili tu priliku da razgovaraju sa komesarom najjače košarkaške lige na svetu, prvenstveno o evropskim igračima. "Nikola je neverovatan mladić, veliki čovek, mada ima drugačiji stil od Janisa. Nikola je pravi mađioničar sa loptom. Neverovatno dobro predstavlja Srbiju. Neću da iznosim procene za njegove šanse i MVP priznanju, već hoću da istaknem da je on igrač čija igra donosi zadovoljstvo i radost svima koji gledaju", poručio je Silver.

Slične pohvale imao je i na račun fantastično Grka koji je na spomenutom meču za 21 minut dao 19 poena i imao sedam skokova. "I Janis je neverovatan, gledao sam ga i ovde u Abu Dabiju i voli da komunicira sa ljudima, ostaje duže da bi radio sa mladima, svuda ga vole. Predstavlja Grčku iako su njegovi roditelji iz Afrike, a on živi u Americi. Unosi radost u igru, vidi se to po stilu igre i odnosu sa saigračima. I on je dvostruki MVP lige, igra uprkos povredama, sa velikom strašću. Podigao je igru na najviši nivo i posle toga ostaje u teretani da razvija svoju igru. On je ostvarenje sna za svakog NBA komesara", zaključio je Silver.

