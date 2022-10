PREMINUO ČUVENI NBA SUDIJA: Lebron skrhan, sudio je na preko 1.110 utakmica u najjačoj ligi sveta

Tokom svoje karijere je sudio na 1.110 mečeva u regularnom delu šampionata, kao i na 35 utakmica u plej-ofu tokom svoje karijere koja trajala 20 sezona.

On je takođe imao tu čast i da sudi NBA finale u sezoni 2019-2020, dok je samo godinu dana kasnije bio i arbitar na Ol-star utakmici u Atlanti koja je održana na zimu 2021. godine. Nažalost, tokom 2021. godine mu je i dijagnostifikovan rak pankreasa u četvrtoj fazi što ga je odvojilo od parketa.

R.I.P. Tony man!! Great ref but greater dude! Loved when I ran on the court for warmups and he would be on the game that night! Your smile & laugh will be missed tremendously here in our sport! 🙏🏾🤎👑 https://t.co/JI23eZczTi