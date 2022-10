IZNENADNA SMRT BIVŠEG KOŠARKAŠA! Osvojio je triplu krunu s Dušanom Ivkovićem

Grčki velikan je izrazio porodici iskreno saučešće.

- Olimpijakosova porodica je skrhana vestima o smrti Anatolija Zurpenka, starog samo 46 godina. Anatolij je tri godine nosio dres našeg kluba i bio je član tima koji je 1997. slavio osvajanje triple krune. Reči su siromašne da izrazimo našu tugu. Naše misli su sve sa njegovom porodicom. Srećan put, Anatolij... - stoji u tekstu kluba iz Pireja na Tviter nalogu.

🕊️ Olympiacos BC extends our heartfelt sorrow for the death Anatoly Zourpenko, at the age of 46. Our sincere condolences go to his family and his loved ones. Safe travels Anatoly... RIP 🙏🏾



