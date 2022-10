DENVER POBEDIO JUTU, JOKIĆ SLAVU 'PREPUSTIO' SAIGRAČIMA: Džoker upisao novi dabl-dabl, Hajland dao 7 trojki

Za 26 minuta provedenih na parketu, Džoker je na skroman učinak dodao 10 skokova i šest asisteencija, što mu je bilo dovoljno za novi dabl-dabl, uz šut iz iz igre 3/10.

To najbolje govori da ovo nije bilo Jokićevo veče, ali jeste ostalih njegovih saigrača, koji su znatno doprineli novom trijumfu Nagetsa.

#Nuggets rookie Christian Braun with a freaking SPECTACULAR block and then Bones Hyland on the other end with a cold-blooded 3-poitner from way deep.#MileHighBasketball youngsters getting it done. pic.twitter.com/MHBDg4fvO5