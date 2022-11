SRBIJA U MEČU ZA INFARKT SAVLADALA TURSKU: Vrata Mundobasketa su širom otvorena! ATAMAN PRAVIO HAOS U PIONIRU

Jako bitna utakmica!

TOK MEČA

Zanimljiva situacija u Pioniru, publika skandira Vasi Miciću, igraču Efesa kojeg njegov trener, ujedno i selektor Turske Ergin Ataman nije pustio na ovu utakmicu.

4. ČETVRTINA

40. minut - Turska je promašila napad, lopta za Srbiju 32,4 sekunde pre kraja. Pre toga tajm-aut za Atamana.

39. minut - Vilbekin pogađa za tri poena, 22 poena naturalizovanog Turčina - 75:76. Pešić traži tajm-aut. Gudurić je fauliran tačno minut i po pre isteka vremena. Pogodio je oba bacanja za vođstvo Srbije - 77:76.

38. minut - Gudurić prolazi kroz odbranu Turske, njegovih 16 poena - 75:73.

37. minut - Dobrić pogađa trojku - 73:70! Ludnica u "Pioniru". Tajm-aut za Atamana! Sa razglasa se čuje "Marš na Drinu", sjajna atmosfera u finišu utakmice. Sipahi pogađa svoju treću trojku - 73:73.

36. minut - Lepo prolazi Gudurić i postiže svoj 14. poen - nerešeno je - 70:70.

35. minut - Ristić pogađa svoju četvrtu trojku, njegovih 14 poiena - 66:67. Vilbekin vraća trojku, njegovih 19 poena - 66:70. Najefikasniji je na meču. Ristić poentira na drugi obruč, njegovih 16 poena, od toga 11 u ovoj četvrtini - 68:70.

34. minut - Kabadža lagano poentira za 63:63. Dobriću je dosuđen nesportski prekršaj. Bitim ima dva slobodna bacanja - precizan je oba puta za svoj 18. poen - 63:65.

33. minut - Osmani je na liniji penala, precizan je oba puta - 60:61. Lučić pogađa trojku, njegov prvi pogodak iz igre i osmi poen - 63:61.

32. minut - Ristić vraća trojku na trojku - 57:57. Sajber snažnu zakucava, Turci ponovo vode - 57:59. I opet pogađa Ristić za tri, treća trojka centra Srbije - 60:59.

31. minut - Vilbekin trojkom donosi Turskoj prednost - 54:57.

3. ČETVRTINA

30. minut - Vilbekin sa penala donosi izjednačenje - 54:54. Turska je finiširala četvrtinu sa 7:0.

29. minut - Bitim uzima loptu i poentira u kontri, njegovih 16 poena - 54:52. Od 16 poena 11 je postigao u ovoj četvrtini.

28. minut - Mitrović zakucava - 54:47, Vilbekin trojkom smanjuje rezultat na 54.50.

27. minut - Tehnička greška klupi Turske! Gudurić pogađa slobodno bacanje - 46:46. Gudurić odmah zbog prekršaja pogađa tri bacanja, prvi je dvocifreni košarkaš Srbije - 49:46. Njegovih 12 poena. Bitim je polovičan sa penala - 49:47.

Mnogo bitna trojka Dobrića - 52:47.

26. minut - Mitrović za novu prednost Srbije - 45:43. Bitim trojkom donosi prednost Turskoj - 45:46.

25. minut - Neverovatno sramno ponašanje Ergina Atamana! Selektor Turske je reagovao na jednu sudijsku odluku, što je izazvao reakciju i publike, ali i selektora Svetislava Pešića koji je bio revoltiran ponašanjem turskog selektora.

24. minut - Lučić je fauliran, pogodio je oba - 42:38.

23. minut - Osmani ponovo precizan - 40:38.

22. minut - Mitrović pogađa pod faulom, imaće dodatno slobodno bacanje - 39:36. Precizan je - 40:36.

21. minut - Osmani zakucava i smanjuje na 37:36.

Gudurić posle 20 minuta predvodi Orlove sa osam poena. Jović je upisao šest, a po pet su upisali Jaramaz, Ristić i Dobrić.

U selekciji Turske Sipahi je postigao osam poena, a Vilbekin šest. Bitim i Hazer su upisali po pet poena.

2 . ČETVRTINA

20. minut - Turska je u naletu, Hazer pogađa za dva - 37:34.

19. minut - Tunčer je zaradio tehničku grešku, Lučić pogađa slobodno bacanje - 35:29. Jaramaz koristi oba bacanja za 37:29, najveća prednost Srbije. Vilbekin pogađa za dva pod faulom - 37:31.

18. minut - Vilbekin pogađa trojku, njegovi prvi poeni na meču - 32:29. Sjajan potez Gudurića - 34:29.

17. minut - Sjajno igra Srbija odbranu u ovom periodu utakmice.

16. minut - Lučić pogađa oba bacanja - 32:26.

15. minut - Još jedna sjajna kontra Srbije, pas Lučića bez gledanja, poeni za Mitrovića - 30:26.

14. minut - Sjajna kontra Srbije, Gudurić zakucava - 28:26. Tajm-aut za Atamana.

13. minut - Sjajna kombinacija Anđušića i Dobrića, Dobrić pogađa za dva - 26:23. Hazer uz prekršaj pogađa - 26:26.

12. minut - Jagodić-Kuridža promašio je oba bacanja.

11. minut - Jašar postiže svoje prve poene - 24:23.

1. ČETVRTINA

10. minut - Mahmutoglu polaže za 21:19. Dobrić pogađa jedno od dva bacanja - 22:19.

9. minut - Jaramaz pogađa trojku - 21:17. Tajm-aut za Atamana.

8. minut - Gudurić sa penala donosi Srbiji prednost - 18:17.

7. minut - Sjajna finta Radanova, izbacio je dvojicu igrača Turske i zakucao - 16:17.

6. minut - Sipahi pogađa svoju drugu trojku, njegovih osam poena - 11:17. Jović vraća trojku, njegova druga - 14:17.

5. minut - Kabadža se razigrao, centri Turske za sada nezaustavljivi - 9:14. Ristić smanjuje na 11:14.

4. minut - Kabadža postiže svoje prve poene - 6:12. Jović pogađa prvu trojku, a drugu za Srbiju - 9:12.

3. minut - Radanov pogađa jedno od dva bacanja - 4:7. Neverovatna trojka Sipahija iz očaja uz zvuk sirene - 4:10. Marko Gudurić smanjuje na 6:10.

2. minut - Osmani postiže prve poene za Tursku - 3:2. Bitim poentira uz prekršaj. Prvo vođstvo Turske.

1. minut - Ristić trojkom otvara utakmicu - 3:0.

Uoči utakmice minutom ćutanja odata je počast nastradalima u terorističkom napadu u Istanbulu.

Vilbekin, Bitim, Kabaka, Osmani i Sipahi počinju meč za Tursku.

Jović, Gudurić, Radanović, Lučić i Ristić startuju za Srbiju.

Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje selekciju Turske u drugoj utakmici drugog prozora Grupe I kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srpskom nacionalnom timu su se nakon obaveza u svojim klubovima priključili Vladimir Lučić i Marko Gudurić, a uoči duela sa reprezentacijom koju je Srbija krajem avgusta savladala u "Sinan Erden domu" sa 72:79, selektor Orlova Svetislav Pešić je na konferenciji za medije izjavio:

– Očekuje nas izazovna utakmica, sa druge strane i reakcija naših navijača je dosta dobra. Motivacija je dosta dobra, tako je i kod igrača. Želimo da uđemo u utakmicu sa pozitivnom energijom, da damo sve kako bismo pobedili. Nije presudna utakmica, ali može mnogo toga da nam donese, ne samo zbog dva boda, već i zbog direktnog odnosa sa Turcima. Grupa je dosta komplikovana, svako svakog može da dobije, o Letoniji ne bih trošio mnogo reči jer su se već prvi kvalifikovali za Mundobasket iz naše grupe. Nije ovo presudna utakmica, ali je mnogo značajna i bilo bi dobro da pobedimo. Biće teško i neizvesno, jer je njima praktično odlučujuća utakmica. U utakmicu sa Turskom ulazimo sa pozitivnom energijom i trudićemo se da odnosom, energijom i motivacijom nadoknadimo nedostatak uigranosti, što nam fali. Sada je potrebno da se svi udruže i dođu da bodre zajedno našu ekipu. Ne sumnjam da će to biti pokretačka snaga koja je ovoj ekipi potrebna. Košarka je, kako god mi svi razmišljali, ipak timski sport. Tu je pet igrača i oni moraju da se nađu zajedno kada je u pitanju napad, odbrana, zajednički ciljevi. To je da damo maksimum da se pobedi. Turska je ekipa koji su nosioci igre u turskim klubovima. Skoti Vilbekin iz Fenerbahčea daje kvalitet, dobro sastavljena ekipa Mahmutoglu je u životnoj formi, mi ga jako dobro znamo. Nije prvi put da on ima izražen procenat šuta za tri poena. Dosta dobar balans između unutrašnje i spoljne igre. Oni su borbena ekipa, igrali su sa dodatnom energijom protiv Belgije, bili jako agresivni. Moramo da odgovorimo na to, da odbrana budemo na minimumu agresivnosti koju očekujemo od Turske i da budemo jako odgovorni u igri, – poručio je Pešić.

Dosta prašine uoči meča je podigla odluka selektora Turske Ergina Atamana da zabrani Vasi Miciću, kog trenira u Efesu, da dođe na utakmicu.

Iz grupe I na Svetsko prvenstvo idu tri ekipe. Letonija se već kvalifikovala, a četiri selekcije se bore za preostala dva mesta. Srbija i Grčka su uoči ovog kola na deobi drugog mesta sa učinkom 4-3, dok Turska i Belgija imaju učinak 3-4. Eventualnom pobedom u večerašnjem meču Srbija bi i definitivno izbacila Tursku iz igre, a svakako će osluškivati i rezultat iz Monsa gde od 20.30 časova igraju Belgija i Grčka. Pobeda Grka bi gotovo sigurno odvela i Grke i Srbe na Svetsko prvenstvo.

