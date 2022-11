'ATAMAN NE BI BIO RAZOČARAN DA JE POBEDIO!' Pešić o selektoru Turske, ali i atmosferi u dvorani (FOTO)

Srbija je načinila važan korak ka Mundobasketu, a selektor "orlova" je odmah bio upitan da prokomentariše situaciju sa Erginom Atamanom.

Naš nacionalni tim je u neverovatnoj završnici uspeo da savlada Tursku. Dvojica sjajnih trenera imali su jedan verbalni sukob, ali iskusni srpski stručnjak želeo je da priča samo o košarci.

- Ne bih ja o Atamanu. To je sastavni deo utakmice, on da je pobedio ne bi bio razočaran. Izgubili su, ovo je bila jedna čvrsta i jaka utakmica, sa jakim protivnikom. Ovo je za njih bila odlučujuća utakmica, pogotovo zato što smo ih dobili u Istanbulu - rekao je popularni "Kari".

Dotakao se i atmosfere u dvorani "Aleksandar Nikolić" koju je publika dobrano ispunila.

- Bila je danas jedna izuzetna atmosfera, bilo je kao kada igraju Zvezda i Partizan. Očigledno je da su se sastavi Zvezde, Partizana, Borca i Mege udružili u tim Srbije. Moram da istaknem publiku, da se situacija popravila u odnosu, na primer za meč sa Letonijom. Osećam kao da su znali kad treba da pruže podršku. Ovo je jedna pozitivna poruka.

Imao je reči hvale Pešić za centra Fuenlabrade Dušana Ristića koji je meč okončao sa 16 poena i bio je drugi najefikasniji igrač Srbije (Gudurić postigao 18).

- Danas svi znaju sve tako da nema mnogo tajne. On je zadnju utakmicu odigrao fantastično, postigao je 23 poena i u toj španskoj ligi, koja je najbolja evropska liga, igra sjajno i očito da mu prija to prvenstvo. On je jedan od igrača iako je centar, koji zna da sakrije nedostatke i ima glavu.

Turska nije iskoristila napad za pobedu. Vilbekin je uzeo težak šut koji nije pogodio.

- Bilo mi je u glavi da li da pravim faul i da preuzmemo sudbinu u svoje ruke. Na terenu smo imali smol bol postavu i odluka je bila da branimo. Uvek postoji rizik, ali bez rizika nema uspeha - zaključio je Pešić.

Autor: