EVROLIGA SUSPENDOVALA TEODOSIĆA! (VIDEO)

Srpski as se tokom meča između Virtusa i Anadolu Efesa u desetom kolu uneo u lice i psovao arbitra Damira Javora, nakon što mu je on svirao tehničku grešku.

Nekoliko minuta pre toga Teodosiću je dosuđen diskutabilan faul nad Klajburnom i već tada je mogla da se vidi frustracija na licu srpskog košarkaša.

Sve je kulminiralo kada je srpski plejmejker faulirao Amata Mbaja, s čim on nije bio saglasan. Teodosić se žalio, a kap koja je prelila čašu jeste dosuđena tehnička jer je Teodosić pričao sa španskim arbitrom Emiliom Peresom, dok je Javor želeo da se konsultuje sa kolegom.

Milos Teodosic gets into referee's face after receiving a technical foul 😳 pic.twitter.com/C1UPGiTcef