JEZIVA POVREDA BIVŠEG ZVEZDINOG KOŠARKAŠA: Nakon brutalnog udarca, na NOSILIMA ga izneli sa terena!

Monako je savladao Real nakon produžetka, a meč je ostao u senci stravične povrede košarkaša gostujućeg tima Džordana Lojda.

Igrač Reala Jabusele je brutalno laktom udario u glavu bivšeg košarkaša Zvezde. Odmah je ostao da leži na parketu, a moglo se videti da obilno krvari iz nosa. Meč je istog momenta prekinut, Lojdu su nekoliko minuta ukazivali pomoć, a onda su ga na nosilima izneli sa terena. Na licu je imao i masku sa kiseonikom.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Jordan Loyd left the court with medical assistance 🙏



2⃣ games in a row when Monaco player leaves the court on the stretchers pic.twitter.com/5E5NnJs4Z0