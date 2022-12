ISTORIJSKI TRENUTAK: Nikoli Jokiću uručena nagrada 'Majkl Džordan'

Nikola Jokić je sinoć odigrao najbolju partiju u sezoni i odlučio utakmicu između Denver Nagetsa i Vašington Vizardsa (141:128).

Nagetsi su se ovom pobedom približili prvom mestu na tabeli Zapada i istakli ozbiljnu kandidaturu za najviše domete ove sezone.

Ipak, istorijski momenat nije se desio na samoj utakmici, nego posle meča, u svlačionici, kad je trener Denvera Majkl Meloun uručio prvu u istoriji nagradu Majkl Džordan, koja će se od ove godine uručivati MVP-ju NBA lige.

Pogledajte momenat uručenja ove nagrade:

Nikola Jokić is finally awarded his second MVP trophy - the first edition of the Michael Jordan trophy.



This moment. TWO TIME!pic.twitter.com/5IUKxjAQH4