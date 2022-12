EVROLIGA: ZVEZDA-ARMANI VEČERAS OD 19 SATI

Košarkaše Crvene zvezde 48 sati nakon još jedne velike pobede nad Žalgirisom, očekuje još jedna velika evropska utakmica ovoga puta sa Armanijem iz Milana.

Naredni protivnik je našem timu dobro poznat i trenutno zbog velikog broja povređenih igrača ima skor 3-10, iako je u pitanju izvanredna ekipa koja je projektovana da se plasira na F4 Evrolige.

Crveno-beli su u sredu uveče odradili trening oporavka u hali „Aleksandar Nikolić“ .

Trener KK Crvena zvezda Duško Ivanović: „Nova utakmica, i to protiv jedne ekipe koja je po meni jedna od najboljih ekipa u ligi, iako trenutno ne stoje baš dobro, ali neosporno skup izvanrednih igrača. Protiv Makabiju su odigrali izvanrednu utakmicu u kojoj su malo pri kraju imali problema, oni igraju dobro, i fali im malo. Nadam se da to neće biti sutra, mi ćemo pokušati i uraditi sve da damo sebi šansu da pobedimo tu utakmicu. Da bi to uradili moramo da počnemo mnogo agresivnije nego što smo to uradili protiv Žalgirisa i da taj intenzitet držimo 40 minuta“ rekao je Ivanović.

Kapiten Branko Lazić: „Još jedno duplo kolo u El, olakšavajuća okolnost da ga igramo kod kuće, Jedna fizički vrlo zahtevna utakmica, biće vrlo teško, jer smo juče odigrali iscrpljujuću utakmicu i igrali jako da bi došli do pobede. Moramo da odigramo fizički jako sa kontaktom, verujem da uz pomoć pune hale verujem da ćemo napraviti iskorak i doći do pobede. Ova serija nam je samo podsticaj da radimo još više i rezultat je rada sa novim trenerom poslednjih mesec dana. Imamo samopouzdanje, i tu dozu nekog relaksa da možemo da se vratimo kada zaostajemo. Sve to dolazi iz treninga…Iskreno se nadam istoj atmosferi, još uvek pričamo među nama o tome, nadamo se da će se ponoviti sve sutra“.

Interesovanje za ovu utakmicu (3000. u istoriji kluba) je ogromno, praktično sve karte za ovaj meč su rasprodate

Utakmica 14.kola Evrolige Crvena zvezda mts – Armani Exchange igra se od 19 časova.

