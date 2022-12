Partizan nema opciju nego da se drži zajedno

Trener crno-belih Željko Obradović kaže da niko ne bi bio srećniji od njega i igrača kad bi tim prestao sam sebe da pobeđuje.

Dugo traje Partizanova crna serija, a navijačima ne smetaju toliko porazi koliko način na koji se gubi: Zbog sopstvenih grešaka. U utorak je u Vilerbanu ponovo bila takva situacija da su crno-beli sami sebe pobedili.

Vremena ni za kakva osećanja prosto nema, jer je već sutra sledeća utakmica i možda i najteži rival do sada – dvostruki uzastopni prvak Evrope, Efes.

- Dvostruki uzastopni prvak Evrope. Sama ta činjenica govori o kvalitetu tima. Timski i individualno. Imaju tri kreatora koji i te kako utiču na igru. Pre svega Vasa Micić, Rodrig Boboa i Vil Klajburn – istakao je trener Željko Obradović, pa nastavio:

- Ne možemo da zaboravimo ostale igrače, ali to su tri glavna kreatora. Ono kako smo probali da pravimo utakmicu je da probamo da njihovu kreaciju smanjimo na minimum. Koliko ćemo uspeti – videćemo, ali posle dugo, dugo vremena danas je trening odbrane bio ponajbolji u poslednjih ne znam koliko nedelja. S te strane sam zadovoljan, a činjenica je da igramo pred našom publikom i da nam dolazi evropski prvak treba da nam da ekstra motivaciju, da probamo da eliminišemo sve neke stvari sitne koje su bile na poslednjim utakmicama, zbog kojih gubimo utakmice na isti način, na jedan posed, radilo se i mislim da su uočljive neke bolje stvari, ali to nije bilo dovoljno. Znači mora još veća želja, još veća borbenost i još veća koncentracija ako želimo da se vratimo na to da pobeđujemo utakmice.

