VELIKO SRCE BOBANA MARJANOVIĆA: Srpski košarkaš i saigrač kupovali poklone porodicama u Hjustonu

Protekle noći u NBA ligi je odigran meč između Hjuston Roketsa i Majami Hita - 108:111, za koje nastupaju i srpski košarkaši Boban Marjanović i Nikola Jović.

Srbi nisu dobili priliku da se pokažu na terenu, nisu odigrali ni sekunde, međutim, Bobi je oduševio fanove na drugi način.

Rockets’ Tari Eason and Boban Marjanović spent their evening at a local Krogers.



The pair of Rockets presented a number of customers gift cards and assisted them in their shopping. @TAR13ASON | @BobanMarjanovic pic.twitter.com/EXs4kFBrnt