Odbio Duška Ivanovića zbog Makabija: Mačvan otkrio koja mu je najveća greška u karijeri!

Bivši košarkaš Partizana i dan danas ne zna zašto nije prihvatio ponudu crnogorskog stručnjaka, koji je tada bio na klupi Baskonije.

Jedan od igrača koji iza sebe imao uspešnu košarkašku karijeru je i Milan Mačvan, koji je nastupao za mnoge velike klubove poput Partizana, Makabija, Bajerna, Galatasaraja, priznao je- da mu je jedna od najvećih grešaka što nije prihvatio ponudu Duška Ivanovića, koji je tada sedeo na klupi Baskonije.

Bivši reprezentativac i sada ne zna zašto je odbio poziv crnogorskog stručnjaka, a odlučio se za Makabi.

- Makabi je tada bio prvak, i sebi sam rekao za života ako budem imao priliku igraću za taj klub. To sam sebi zarekao. I namešta se situacija, lično me zvao tadašnji trener Dejvid Blat, koji me je zvao da dođem u Makabi. Naravno, ja nisam mogao da odbijem - istakao je Mačvan .

On je onda otkrio šta se desilo oko njegove odluke da ne ode u Baskoniju gde ga je zvao Duško Ivanović, sadašnji trener Crvene zvezde.

- Na početku sezone zvao me i Duško Ivanović, koji je tada bio trener Baskonije. Ja stvarno ne znam zašto nisam potpisao za taj klub. I on me lično zvao, da vratim film šta se tada dogodilo, ne znam. Duško mi lično kaže, ja ne zovem igrače, ali tebe sam okrenuo, jer želim da te vidim u mom klubu. Da mogu sada da vratim film, odmah bih otišao kod njega, bez obzira na to što se priča da se kod njega trenira po deset sati. Meni je to odgovaralo - zaključio je Mačvan.