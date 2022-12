Partizan srušio šampiona Evrope: Efes "pao" posle trojke Nanelija, kakav kraj serije poraza crno-belih

Košarkaši Partizana pobedili su posle velike drame aktuelnog šampiona Evrope, ekipu Efesa 82:79 u meču 14. kola Evrolige.

Heroj meča bio je Džejms Naneli koji je postigao trojku za +4 na 15 sekundi do kraja meča. Odličnu partiju odigrao je i Dante Egzum koji je, uz njega, bio najefikasniji sa 18 poena. Isti broj poena postigao je i Kevin Panter.

Pre samog početka meča, košarkaši dva tima, minutom ćutanja, odali su počast preminulom Siniši Mihajloviću, a potom su na prvom tajm-autu dali pomen i košarkašu Harisu Brkiću koji je ubijen 15. decembra pre 22 godine.

Potom, usledio je furiozan start domaćih. Crno-beli su nošeni podrškom navijača brzo došli do vođstva od 12:5. U ovom periodu crno-beli su igrali odlično odbranu, pre svega na Klajburnu i Miciću, koji se povredio, a potom i vratio na teren. Ipak, raspoloženi u gostujućem timu su bili Žižić i Buboa koji su vratili turski tim u meč i doneli vođstvo do poluvremena, od 28:37.

Tokom prvog poluvremena, Papapetru se zaleteo i udario u Vasu Micića koji je pao i uhvatio se za koleno. Košarkaš Efesa je uz pomoć saigrača napustio teren, a odmah mu je prišao i Željko Obradović. Ipak, u drugoj četvrtini Micić se vratio u igru.

U nastavku, Efes se razigrao i sredinom deonice prvi put na meču došao do +10, 34:44. Ipak, usledio je odgvoro crno-belih. Partizan je zaigrao mnogo jače u odbrani, a razigrao se i Matijas Lesor koji je u ovom periodu postigao 9 poena i pokrenuo seriju crno-belih za potpuni povratak u meč.

Na kraju treće deonice, Paritzan preko Egzuma dolazi do vođstva, 53:52.

Do kraja meča, Paritzan je igrao egal meč. na 5 minuta do kraja, posle poena Nanelija, blo je 63:64 za Efes. Ipak, na 4 minuta do kraja, Naneli pogađa trojku, a Panter je precizan sa poludistance za 70:67.

U poslenji minut, crno-beli su ušli sa 3 poena viška. Ipak, Papapetru je promašio, a Danston pogodio, pa Obradović traži tajm-aut. Na samo 15 sekundi do krja Naneli je sa 8 metara šutnuo i pogodio trojku i tako prelomio meč.