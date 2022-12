Jokić: Ne razmišljam da li ću opet biti proglašen za MVP

Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić izjavio je da ne razmišlja da li će opet biti proglašen za najboljeg igrača regularnog dela sezone u NBA ligi, prenose američki mediji.

Jokić je ovu nagradu dobio u prethodne dve sezone. Jokić je noćas u pobedi svog tima nad Šarlotom 119:115 postigao 40 poena, upisao deset asistencija i 27 skokova. "Ne razmišljam da li ću opet biti proglašen za MVP. Ako se desi, desi se... to nije nešto što mi je samo po sebi cilj, već dobra igra", rekao je Jokić. Srpski košarkaš je na poluvremenu meča sa Šarlotom imao 20 skokova. "Iskreno mislim da je to zbog naše odbrane i što sam znao da se nađem na pravom mestu u pravom trenutku. Nije dam sam jurio za tim loptama, nego jednostavno se tako desilo. Voleo bih da je to moguće na svakom meču, ako razumete šta hoću da kažem", zaključio je Jokić.