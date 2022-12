Obradović srušio Fener pa poručio: 'Ako možemo da pobedimo lidera Evrolige, možemo da igramo sa bilo kim'

Košarkaši Partizana pobedili su Fenerbahče 73:72 posle velike drame na gostovanju u Istanbulu u utakmici 15. kola Evrolige.

Posle meča, trener Partizana Željko Obradović je istakao da je njegov tim odigrao tesan meč.

- Utakmice koje se završe na ovakav način znače da je sreća bila na našoj strani. Oba tima su mogla da pobede, ovoga puta smo to bili mi. Pobedili smo lidera Evrolige, ponosni smo zbog toga - istakao je Obradović i dodao:

- Verovali smo da možemo, došli smo u situaciju da na kraju pobedimo i tu situaciju iskoristili.

Obradović je prokomentarisao i veliki broj slobodnih bacanja za njegov tim.

- Da, to je mnogo, ali koliko smo promašili? Jedanaest? Eto, to je košarka... ako promašite šuteve, morate da igrate odbranu. Ona nam je bila problem u proteklim mečevima, a sada smo se za to prilično drugačije spremili - istakao je Željko Obradović i poslao jasnu poruku i svojoj ekipi i celoj evropskoj košarkaškoj eliti:

- Ako možemo da pobedimo lidera Evrlige, možemo da igramo sa bilo kime!

Sa druge strane, trener Fenebahčea Dimitris Itudis čestitao je rivalu na zasluženoj pobedi.

- Čestitke Partizanu. Hvala navijačima koji su bili ovde, meč je mogao da ode na drugu stranu, mali detalji su na kraju presudili - kratko je poručio Itudis.