Zvezda srušila Olimpijakos u Pireju! Crveno-beli predvođeni Vildozom i Petruševim bolji od "braće" u Grčkoj

Crvena zvezda je praktično zaostajala tokom čitave utakmice, da bi na kraju treće deonice načinila preokret i uspela da preokrene rezultat preko Luke Vildoze i Filipa Petruševa, koji su imali veoma zapažene role, pogotovo u odbrani.

Petrušev je uspeo i da podeli i veliki broj rampi u odbrani, ali i da postigne veliki broj poena u napadu, što je propratio Luka Vildoza. S obzirom na to koliko je Zvezda imala problema sa povredama i koliko je oslabljena stigla u Pirej, mora se istaći da je ovo ogromna pobeda.

