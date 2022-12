Zvezdine "muke" zbog nagle navijačke navale: Vlasnici sezonskih ulaznica nezadovoljni jer su bez privilegija

Nailazi spektakl sa Barselonom (petak, 19), jasno je da bi i dva "Pionira" bila mala da prime sve zainteresovane, biće gužve, biće krkljanca na tribinama i otud pitanje - da li bi Zvezda trebalo da omogući makar vlasnicima sezonskih ulaznica komfornije pozicije sada kada je bitka za svako mesto u hali navijaci zvezde.

Naraslo je interesovanje za mečeve crveno-belih u Evroligi zbog niza pobeda, ništa manje i zbog "Vildozamanije" - a tek je to sad slučaj zbog dolaska najskupljeg pojačanja u istoriji Fakunda Kampaca - dovelo je do novih organizacionih izazova po klub sa Malog Kalemegdana.

Porast zanimanja fanova za utakmice Zvezde je, naravno, sjajna vest za klub, za sve kojima je crveno-bela boja pri srcu, ali to, paradoksalno, nije i najbolja vest za one koji su još pre početka sezone, ne žaleći novac, obezbedili sebi godišnju propusnicu od 13.000 dinara pa naviše. To su, valja i na to podsetiti, oni navijači kojima rezultat nije merilo ljubavi prema klubu, oni koji nisu čekali zvučna pojačanja pa tek onda odlučili da kupe godišnju kartu. To su oni koji su uvek tu, i kad je dobro i kad je loše.

Problem koji je posebno izražen u danima najveće euforije, sada kad Zvezda beleži izvanredne rezultate, jeste taj da ti navijači kupovinom godišnje karte, ipak, nisu sebi obezbedili i sigurno, koliko toliko komforno, na kraju krajeva i privilegovano mesto za košarkaške spektakle u krcatom Pioniru. A morali bi da ga imaju, shodno statusu. Kutak samo za njih.

Navala navijača, onih koji nisu vlasnici sezonskih karata, dovela je do toga da oni koji se moraju tretirati sa posebnom pažnjom od strane kluba, ne dobijaju nikakve povlastice u novonastalim okolnostima.

Primera radi, na poslednje dve evroligaške utakmice u Pioniru, protiv Žalgirisa i Armanija, gde bukvalno ni igla nije mogla da padne na tribine od gužve koja se stvorila, brojni "sezonci" su uz prevrtanje očiju napuštali halu.

Neki su jedva uspeli da dođu do mesta koja ih, kao što bi to moralo da bude, nisu čekala upražnjena. Sedenje je jedva bilo moguće zbog mnoštva ljudi, a čak je i samo gledanje utakmice u takvim uslovima ozbiljna gimnastika. Neretko su i stepenice bile jedini prostor da se zauzme pozicija. A to, složićete se, nije ono kako zamišljate gledanje jednog istinskog košarkaškog spektakla.

Otud i blago nezadovoljstvo "sezonaca", jer ljudi jednostavno žele bolje uslove za gledanje i imaju prava na to, koliko je to uopšte moguće u hali koja naredne godine obeležava pola veka postojanja.

Neko ko se pre starta sezone odrekao, u proseku 150 evra, jednostavno zaslužuje bolje uslove za potpun ugođaj na utakmici od strane kluba.

Parola, ko pre stolici, njemu stolica, važila je za dva poslednja meča i očito će važiti i nadalje ukoliko odgovorni na Malom Kelemegdanu ne preduzmu konkretne korake i povedu računa o navijačima koji su, valja i na to podsetiti, i mali finansijeri kluba.

Kako nam je rečeno iz kluba, svesni su "problema" koji postoji sa navijačkom navalom, delom je to, kažu, i zbog specifičnog perioda godine jer su se vratili gastarbajteri, i trenutno je vrlo teško organizovati utakmicu tako da se u poptunosti udovolji vlasnicima sezonskih karata za tribine.

Pionir definitivno polako postaje tesan za utakmice elitnog ranga, potražnja za kartama je velika, i na klubu je da pronađe najbolje rešenje u novonastalim okolnostima, jer ovakav tim Zvezde je prava atrakcija, svi žele da ga vide, da svedoče majstorijama Nedovića, Kampaca, Vildoze i ostalih, a to svakako neće moći ako ljudi sede jedni drugima u krilu.

