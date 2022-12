Trinkijeri predložio promenu sistema takmičenja u Evroligi

Trener košarkaša Bajerna Andrea Trinkijeri izjavio je danas da se zalaže za promenu kalendara svih takmičenja u Evropi.

Trinkijeri je predložio promenu formata Evrolige, ukidanje FIBA prozora i preoblikovanje evropskog košarkaškog kalendara. Bajern je ove sezone odigrao 29 zvaničnih utakmica za samo 88 dana. "Posle petog meča pokušavali smo da shvatimo u kom smo hotelu, kom gradu i koju ligu igramo", rekao je Trinkijeri za "Basket njuz". On je uoči početka ove sezone rekao da samo želi da mu svi košarkaši budu zdravi. "Više se i ne sećam kada sam na raspolaganju imao ceo tim Bajerna. Više i ne obraćam pažnju na to. To mi samo crpi energiju. To je nešto sa čim moramo da se nosimo. Postaje sve gore i gore. Verujem da je svima cilj da imaju sve igrače na raspolaganju, ali to je utopija", naveo je, između ostalog, trener Bajerna. On je istakao da ima velikih problema sa povređenim igračima i dodao da su samo Kasijus Vinston i Fredi Gilespi odigrali svih 15 utakmica ove sezone u Evroligi. ž"Bajern bi ove sezone mogao da odigra više od 80 utakmica u svim takmičenjima. Imamo Evroligu sa 18 klubova, a najmanje njih 17 želi da uđe u plej-of. Ovo je najteže takmičenje u košarci, pošto samo osam timova ide u polej-of. Moramo da sednemo i da razgovaramo o rasporedu. Jer, ovaj raspored će da upropasti najbolji košarkaški proizvod van NBA lige", rekao je Trinkijeri. Trener Bajerna je istakao da sezona igračima traje 11 meseci. "Nedavno smo za šest dana odigrali tri utakmice. Ne znam koliko porodica može da priušti sebi da vidi tri utakmice za šest dana. Košarkaši igraju mečeve i za reprezentaciju. Moramo da smanjimo broj utakmica, pošto košarkaši odigraju više od 90 mečeva sezoni. Moraju FIBA i Evroliga moraju da se dogovore. Predlažem da prvih šest klubova ide u plej-of, a onda neka se igra plej-in za timove od sedmog do 10. mesta. Možda je i format sa Fajnal-forom iscrpljen, vreme je da razmišljamo o promenama. F4 mi se sviđa, ali možda neko želi da vidi borbu Reala i Barselone u pet ili sedam utakmica", zaključio je Trinkijeri. Košarkaši Bajerna će večeras gostovati Partizanu u meču 16. kola Evrolige.