EVROLIGA PONIŠTAVA MEČ? Duško Ivanović o krađi na meču Zvezda - Barselona

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović izjavio je večeras da utakmica protiv Barselone neće biti ponovljena iako je košarkaš katalonskog kluba Nikola Mirotić pre nego što je pogodio trojku za izjednačenje u poslednjim trenucima regularnog dela meča nagazio aut liniju.

Crvena zvezda je večeras u Beogradu posle produžetka poražena od Barselone 99:94 (28:17, 15:23, 14:25, 27:19, 15:10) u utakmici 16. kola Evrolige.

Barselona je izborila produžetak u poslednjim sekundama regularnog dela meča, pošto je Mirotić pogodio trojku za 84:84.

Na snimku se vidi da je košarkaš Barselone nagazio aut liniju pre nego što je šutirao ka košu Crvene zvezde. Barselona je potom u dodatnih pet minuta slavila sa 99:94.

- Ne znam, nisam bio blizu. Ako i jeste nama to ne pomaže, jer to neće poništiti utakmicu. Dopustili smo Šanliju da ostane sam dva puta i taj pik smo trebali da branimo drugačije, a on ostao sam i dao nam šest poena - rekao je Ivanović na konferenciji za novinare posle utakmice.

On je istakao da je tražio da se pravi faul u poslednjem napadu Barselone.

- Faul nije napravljen i izgubili smo utakmicu i ne treba sad kriviti, sve je iz dobre namere bilo idemo dalje, nema problema. Ne treba zamerati, sve što se uradi iz dobre namere je dobro, ja ne zameram. Filip Petrušev je trebalo da pravi faul, a dao je sve od sebe i to se dešava. Ne treba tome davati toliki značaj. Nisam mogao pre da dobijem utakmicu i da kažem šta smo mogli pa da ne dođemo u ovu situaciju - rekao je trener Crvene zvezde.

Ivanović je naveo da je košarka zbog ovakvih utakmica interesantan sport.

- Nikada ne znaš ko će pobediti, moraš da igraš 40 minuta i tačno 40 minuta sa fokusom, a danas smo izgubili našom greškom. Ja sam veoma srećan mojim timom i kako smo igrali, a treba da budemo bolji u narednom meču, imali smo greške koje moramo da smanjimo kako bismo bili bolji - rekao je Ivanović.

On je istakao da će se košarkaši Crvene zvezde oporaviti posle ovakvog poraza.

- Normalno je da su igrači potonuli, teško je kada izgubiš, ali sutra će oni biti još jači - poručio je Ivanović i dodao da ne zna kakvo je stanje sa povredom Luke Vildoze.