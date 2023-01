MVP Jokić uvek spreman za Srbiju! Pešić može da računa na mene, samo da kaže kada da dođem!

Godina za nama bila je odlična za Nikolu Jokića, pre svega zbog činjenice da je "odbranio" titulu MVP-ja u Evroligi. Sada postoji mogućnost da i treći put zaredom osvoji laskavo prizanje, ali igranje u najkvalitetnijoj ligi sveta nije bila jedina tema razgovora sa centrom Denvera i reprezentativcem Srbije.

Od kada je došao u NBA, a prošlo je već osam godina, navike nije menjao...

- Već sedam, osam godina se držim istih navika i rituala kada je u pitanju priprema pred početak sezone ili uoči utakmice. Imam iste rituale pred svaki trening ili meč, tako da ništa nisam mnogo menjao po pitanju spreme. Drugi put sam izabran za najkorisnijeg igrača lige. Kada sam prvi put pogledao listu, bio sam fasciniran sa kakvim sam igračima u grupi, ali sada kada sam u ovoj drugoj kategoriji, moram da priznam da sam se malo uzrujao. Čast mi je što se moje ime pominje među velikanima NBA lige - rekao je Jokić , a zatim dodao da ga trenutno ne zanimaju individualna priznanja.

- Iskren da budem, MVP trofej će mi možda malo više značiti kada završim karijeru. Nisam jurio to priznanje niti sam razmišljao o tome. Kada nešto želite, a onda to i dobijete, logično je da se obradujete. Međutim, meni ta titula nije bila ni na pameti, pa zbog toga možda nisam dovoljno euforičan. Moram da priznam da ne igram za rekorde, ni da bi bio najbolji u tripl-dablovima. Ali, ponavljam, možda kada budem stariji, pa ću moći da se pohvalim u društvu ili pred decom kakav sam igrač bio.

Trenutno najpoznatiji srpski košarkaš je na najveću košarkašku pozornicu stigao 2014. godine, a tokom poslednjih osam sezona, NBA liga se drastično promenila...

- Otkako sam ja došao i sad, totalno drugačiji sport. Od pravila do stila igre, do svega. Velika promena za osam godina, možda neko ne primećuje, ali evo ja koji se bavim time... Sve je drugačije, i u akcijama i tendencijama i šta želimo da postignemo i kako da se branimo... Role su drugačije, svi su danas pokretni, čak i košarkaši od 210 centimetara. NBA liga ima zavidan nivo talenata i danas zaista možeš da uživaš kada vidiš šta sve ljudi rade na terenu.

Osvrnuo se i na komentar košarkaša Dalasa Luke Dončića, koji je svojeveremeno rekao da je lakše postići koš u NBA ligi, nego u Evropi.

Njemu je lakše jer igra spolja, a ja se rvem u reketu - rekao je sa osmehom Jokić i dodao:

- Samim tim što nemaš tri sekunde, odmaže dosta napadu. Trojka je bliža, pa samim tim i manji prostor, još pogotovu kada primiš loptu, a mnogo je protivničkih igrača oko tebe... Snašao bih se u Evropi, ali sigurno je da imaš više mesta u NBA. Svojevremeno sam napravio poređenje - u Evropi kao da nas je 10 volova u toru pa se sudaramo jer smo previše blizu. Bilo je čudno igrati ponovo pod takvim okolnostima, ali sam se ubrzo navikao.

Osvrnuo se i na Evropsko prvenstvo, gde je sa Srbijom eliminisan u osmini finala od Italije, posle loše igre u drugom poluvremenu.

- Eto, kada smo igrali protiv njih u Hamburgu, desilo se da nam je prvo poluvreme bilo lošije, a drugo daleko bolje. Čak smo i pobedili lakše nego što je trebalo, sa nekih 10 poena razlike... Svima je teško pala eliminacija. Oni su pogodili veliki broj trojki, mislim da smo bili najkvalitetnija ekipa na Evropskom prvenstvu. Jeste, bilo je tu još timova poput Grčke, Španije, Francuske i Slovenije sa Lukom Dončićem, ali opet mislim da smo bili najbolji na prvenstvu. Na kraju se to ispostavilo kao netačno, što i sam rezultat pokazuje, ali je to bio neki moj lični osećaj.

Igranje za reprezentaciju se nikada nije dovodilo u pitanje...

- Selektoru (Svetislavu Pešiću prim. aut) sam rekao da može da računa na mene. Samo treba da kaže kada da dođem i biću spreman. Ako sam već tu, daću sve od sebe da osvojim neku medalju. Došao sam u takmičarskoj formi, gde sam trenirao čitavo leto. Ne želim da potenciram da je to zbog reprezentacije, jer svakako radim na sebi tokom odmora. Ali, može se reći da sam stigao spremniji zbog jasnog motiva koji smo imali na Eurobasketu. Što se tiče tima, sa svima sam komunicirao, lepo smo se družili i po sobama i na piću, kartali smo se... To su stvarno sjajni momci, čak i kada smo izgubili od Italijana, rekao sam da sam uživao igrajući sa njima i bilo mi je zadovoljstvo deliti svlacionicu sa tim momcima. Jedna sjajna grupa ljudi.

Prokomentarisao je i utakmicu kvalifikacija za Mundobasket sa Grčkom, gde je u beogradskoj Areni igrao protiv velikog NBA rivala - Janisa Adetokumba. Taj meč ispratili su mnogi svetski mediji, što je prema njegovim rečima, dobro za publicitet evropske košarka.

- To je bila moja prva utakmica u nacionalnom desu posle dugo vremena. Čak sam i loše otvorio meč sa nekoliko promašaja... Međutim, ta utakmica protiv Janisa.. Bilo je uživanje igrati pred našom publikom. Naša zemlja je dobila na značaju, ali i evropska košarka. Mislim da su obe strane dobile, a na utakmicu su došli čak i novinari iz Denvera. Drugačiji je osečaj kada se igra za reprezentaciju. Neuporedivo je.

Dobro je poznato da Nikola Jokić posle naporne sezone voli da provodi vreme u rodnom Somboru. Oduška od treninga daje samo u prve dve, tri nedelje, a onda se okreće obavezama u teretani.

- Kada se vratim kući tokom leta obavezno prve dve, tri nedelje iskoristim za odmor. Naravno, i dalje se bavim rekreacijom, a onda počinjem sa treninzima. Polako krećem sa teretanom, gde ne preterujem prvih nekoliko sedmica. Posle treniram pet puta nedeljno bez pogovora i trudim se da ostavim sebi slobodan vikend za odmor. Naporno radim, ustajem rano, čak i prvo odradim trening sa konjima, pa se posvetim sebi. Do prošle godine sam se držao tog spartanskog režima. Morao sam do 12 da budem u krevetu, unajmio sam kuvara, vodio sam računa o ishrani... Na taj način sam stigao do prve MVP titule - zaključio je Jokić.