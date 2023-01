Bogdanović bi da sruši rekord NBA lige i uđe u istoriju! Samo dvojica igrača su ispred njega

Košarkaši Atlanta Hoksa bili su bolji noćas od Sakramento Kingsa i to koševima u poslednjim sekundama meča, 120:117, uz još jednu sjajnu partiju Bogdana Bogdanovića.

Nije srpski košarkaš bio najefikasniji, niji strelac poena za trijumf, ali da njega nije bilo na terenu, Hoksi bi ostali bez pobede.

Bogdan Bogdanovic has made at least two three-pointers for his 12th straight game, the third -longest streak of his career (17, 14)