Udruženje evroligaških košarkaša podržalo Kampaca: Ovo je moralo da se izbegne

Udruženje evroligaških košarkaša (ELPA) saopštila je danas da igrač Crvene zvezde Argentinac Fakundo Kampaco ispašta zato što ne može da bude registrovan za "crveno-bele".

Finansijska komisija Evrolige, nezavisno regulatorno telo, zabranila je juče Crvenoj zvezdi da registruje nove igrače i trenere do 28. februara i novčano je kaznila sa 25.000 evra zbog "teškog kršenja pravila finansijske stabilnosti i fer-pleja". Crvena zvezda zbog ove kazne ne može da registruje Kampaca, koji je u redove srpskog i regionalnog šampiona stigao u decembru. "Okvirni sporazum Evrolige (EFA) predviđa striktan proces dospelih obaveza kako bi se garantovala redovna isplata plata igrača, što je jedan od prioriteta ELPA-e. Ako klub prekrši pravila o dospelim plaćanjima, pravosudni organi Evrolige mogu izreći različite sankcije timu, uključujući i zabranu registracije novih igrača i trenera. To je slučaj sa Crvenom zvezdom. Striktna primena pravila dovela je do nedavne isplate zaostalih plata svim igračima od strane Crvene zvezde", navodi se u saopštenju ELPA-e. Udruženje evroligaških košarkaša tvrdi da je ključno, da dok podržava postojeći sistem zaostalih obaveza, da pravosudni organi Evrolige donose odluke u razumno kratkom roku. "To se u ovom slučaju nije dogodilo, što je stvorilo neželjeni nivo neizvesnosti, posebno za člana ELPA Kampaca, koji je nedavno potpisao ugovor sa klubom. Pored toga, dužina procesa je negativno uticala na percepciju javnosti o inače važnom sistemu. Na kraju, sankcija od 25.000 evra i zabrana registracije novih igrača verovatno ne utiču na klub koliko pogađa uglavnom jednog igrača, koji za sada ne može da obavlja svoju profesiju na najvišem nivou bez svoje krivice", navodi ELPA. Ovo Udruženje je istaklo da će nastaviti da podržava Kampaca. "Zbog toga će se ELPA zalagati za sprovođenje poboljšanja pravila ne samo u smislu efikasnosti i transparentnosti, što će sprečiti da se slične situacije dešavaju u budućnosti. ELPA će nastaviti da podržava Kampaca u rešavanju pravnih posledica ove odluke", zaključuje se u saopštenju ELPA-e. Crvena zvezda je juče saopštila da je kazna izuzetno stroga i da će se svim pravnim i dozvoljenim sredstvima boriti da je obori, a potom je uputila zahtev izvršnom direktoru Evrolige Maršalu Glikmanu da iskoristi ovlašćenje i suspenduje odluku Finansijske komisije.