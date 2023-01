SRBIN OPČINIO SVET: Stigli prvi rezultati glasanja za NBA Ol-star - Nikola Jokić je, definitivno, čudo!

NBA liga je nedavno otvorila glasanje za predstojeći Ol-star meč koji će se odigrati u Juti 19. februara 2023. godine, a Nikola Jokić, reprezentativac Srbije i dvostruki uzastopni MVP, izvrsno se drži.

On je drugi među tzv. "visokim igračima" Zapadne konferencije - sakupio je 2.237.768 glasova, a više od njega je u toj kategoriji dobio samo Lebron DŽejms, zvezda Los Anđeles Lejkersa, ujedno i igrač koji je dosad dobio najviše glasova u celoj ligi - 3.168.694.

Ostane li takav poredak i na kraju glasanja, Jokić će ponovo biti starter na Ol-star meču, jer će automatski to postati po tri "visoka igrača" i dva "spoljna" iz obe konferencije.

Na prvom "preseku", petorku "zapada" bi, uz Lebrona i asa Denver nagetsa, činili još i DŽejmsov saigrač Entoni Dejvis (2.063.325 glasa), a na bekovskim pozicijama bili bi Stef Kari (Golden Stejt, 2.715.520) i Luka Dončić (Dalas, 2.388.502).

Početnu petorku Istočne konferencije činili bi, na spoljnim pozicijama, Kajri Irving (Bruklin, 2.071.715) i Donovan Mičel (Klivlend, 1.637.374), te trio Kevin Durant (Bruklin, 3.118.545), Janis Adetokumbo (Milvoki, 2.998.327) i DŽoel Embid (Filadelfija, 2.226.712).

LeBron James and Kevin Durant lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



The next fan update is Jan. 12. pic.twitter.com/osVeUGI8H4