Ljubitelj Jokića blista posle nove demonstracije sile Denvera: Lepo sam vam rekao, Nagetsi će biti najbolji!

Čarls Barkli je legenda NBA lige i neko ko je poznat kao čovek koji uvek govori šta misli, ali nije baš poznat po tačnim predviđanjima. Ovo drugo je jedan od razloga zašto sujeverni navijači Denvera treba da brinu da li će fenomenalni Nikola Jokić po treći put poneti MVP zvanje.

Pošto je gledao kako Denver i Jokić uništavaju Kliperse i rešavaju meč već u prvom poluvremenu, "ser Čarls" je ponovio svoje predviđanje da će Nagetsi biti prvi na Zapadu posle prvog dela lige.

"I think they're the deepest team in the NBA. It's going to come down — Joker is gonna do his thing — to Jamal Murray in my opinion. They got everything."



