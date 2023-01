PA ON JE ŠOU! Jokić učio Amerikance kako da čestitaju Božić na srpskom: 'Mir Božiji, Hristos se rodi, tako mi to kažemo' (VIDEO)

Srbin je ubacio 28 poena uz 15 skokova i 10 asistencija. Iz igre je šutirao odličnih 10/17, pri čemu je za dva imao 7/13, a sa distance je bio još bolji ubacivši 3/4. Dodao je i 5/5 slobodnih bacanja, uz dve ukradene lopte.

Posle meča, na terenu je istakao da nije ni bio svestan da je to bila deseta uzastopna pobeda za ekipu Denvera na domaćem terenu.

- Nisam znao, ali to je veliki uspeh za nas. Deseta uzastopna pobeda, igramo sjajno, publika je na našoj strani, u budućem periodu imamo dosta utakmica kod kuće, tako da se nadam da ćemo nastaviti tako.

