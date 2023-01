EVROLIGA SANKCIONISALA SUDIJU KOJI JE OŠTRO KAZNIO ZVEZDU: Nije video Mirotićev aut, sada mora na hlađenje

Mnogi navijači Crvene zvezde verovatno i dalje ne mogu da pređu preko velike greške estonskog sudije, Orea Halika, koji nije video da je Nikola Mirotić gazio aut liniju pre nemoguće trojke u okršaju odigranom 30. decembra u Pioniru.

Barselona je potom slavila u produžetku, a Crvena zvezda uputila je protest Evroligi tražeći reakciju na lošu odluku arbitra.

Prema pisanju Mozzart Sporta, što potvrđuje i poznati portal Basket News, estonski sudija biće žestoko kažnjen zbog toga što je propustio da vidi da je Mirotić gazio liniju kod te akcije.

The Estonian referee Aare Halliko who did not notice that Nikola Mirotic stepped on the sideline has been suspended for 4️⃣ games 😯 pic.twitter.com/vJvS3EWjzo