Zbog Nikola Jokića stigla čestitka iz NBA lige: Denver čestitao Božić, njihova objava oduševila Srbe

Srpski košarkaš Nikola Jokić je verovatno jedno od najvećih čuda u NBA ligi koje se pojavilo u njenoj istoriji. Centar iz Srbije kom niko nije davao ikakve šanse da uradi nešto je na putu da osvoji svoju treću MVP titulu, a njegov Denver gradi čitavu ekipu u skladu s njim.

Nikola je zbog toga previše poštovan od strane kluba, ali i navijača, što se još jednom pokazalo.

Srećan Božić to Nikola and all our incredible fans who are celebrating today 💙 pic.twitter.com/N5aFKTXTSF