MZT OSETIO MOĆ KAMPACA! Zvezda UBEDLJIVO slavila u Skoplju - Argentinac plesao po terenu, radio je šta je hteo!

Zvezda je na sjajan način otvorila meč, došla je do plus 10 u jednom momentu sredinom prve četvrtine, ali je MZT popravio odbranu a potom na krilima raspoloženog Vojdana Stojanovskog, koji je pogodio nekoliko trojki uspeo da se vrati u život.

Nisu želeli domaćini da se predaju, pokazali su zube aktuelnom šampionu ABA lige, ali na kraju, kvalitet je ipak presudio.

Crveno-beli su u trećoj četvrtini prelomili meč u svoju korist, napravili prednost koju su odžavali do kraja meča. Pokušavao je tim iz Skoplja da se vrati u meč, pre svega preko Stojanovskog i Vera, ali više od ovoga nisu mogli.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Fakundo Kampaco sa 23 postignuta poena. Pratio ga je Petrušev sa 13, dok je Mitrović ubacio 9 poena.

Na drugoj strani, istakao se Ver sa 16 poena, dok je Stojanovski meč završio sa 13 poena.

UŽIVO:

MTZ - Crvena zvezda 57:80

Tok utakmice:

Četvrta četvrtina:

Završena je utakmica.

9. minut - Kampaco krade loptu, i potom postiže lake poene. Fenomenalan meč je odigrao argentinski plejmejker 55:78

8. minut - Mićović poentira posle ofanzivnog skoka 53:74

6. minut - Kefi trojkom pokušava da vrati svoj tim u život 47:71

5. minut - Kampaco je sada pogodio novu trojku za najveću prednost Crvene zvezde 44:70

3. minut - Tim iz Beograda i dalje održava visoku prednost, deluje da je pitanje pobednika već rešeno 44:67

Treća četvrtina:

7. minut - Sjajno šutiraju crveno-beli za tri poena, novu trojku je pogodio kapiten Zvezde Branko Lazić 41:57 Petrušev promašuje, ali Mitrović skače i uspeva da poentira uz faul

6. minut - Novi, laki poeni za Filipa Petruševa, koji danas nije promašio nijedan šut iz igre 38:54

Scoring points is such an easy job when you have @facucampazzo in your team. 👀🪄#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/49qI863ja2