NAKON UTAKMICE, DELIJE U TRANSU: Ovako je KAMPACO plesao TANGO u Skoplju! (VIDEO)

Najefikasniji u beogradskom timu bio je Fakundo Kampaco sa 23 poena, uz devet asistencija i sedam skokova.

Argentinac, koji zbog propusta kluba, ne može do marta da zaigra u Evroligi, pokazao je u Skoplju zašto je doveden.

Pogledajte u video prilogu neke od njegovih magičnih poteza.

One-man show at the start of the 2nd half. 😎@facucampazzo is ON FIRE in Skopje! 🔥🔥🔥#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/vKzshn2Uk6