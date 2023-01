PARTIZAN RAZMONTIRAO CIBONU U REGIONALNOM KLASIKU! Željkova četa MELJE sve redom, SILNOM Partizanu niko ne može da stane na put!

Strateg Partizana Željko Obradović odlučio je da od uvodnih minuta meča pruži šansu mlađim igračima, Vukčeviću, Trifunoviću, Smailagiću koji su mu uzvratili na sjajan način.

Smailagić je već u prvom poluvremenu postigao 11 poena, i tako posle Anđušića bio najefikasniji košarkaš Partizana posle prvih 20 minuta.

Napravili su crno-beli u brzo vođstvo, delovalo je da će se pitanje pobednika već u prvoj četvrtini rešiti, ali nije bilo tako, pošto je Cibona pokazala zube favoritu. Vraćali su se Zagrepčani nekoliko puta u meč, pre svega preko Aranitovića koji je pogađao neke vrlo bitne šuteve.

U drugom poluvremenu, crno-beli su dodali gas, stekli prednost koju su održavali do poslednje sekunde.

Alen Smailagić sends Tristan Vukčević up top for the easy alley-oop! 🚀💥



This tandem started off red hot for @PartizanBC scoring the team's first 13 points of the game (Vukčević 7 points, Smailagaić 6 points) 💯#ABALiga #AdmiralBetMagicMoment pic.twitter.com/FHe11mCa3z