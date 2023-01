CRVENA ZVEZDA OPET POD ISTRAGOM EVROLIGE? Valensija se obratila takmičenju! Evo šta zahtevaju španci

Crveno-beli su slavili pobedu rezultatom 77:75 na zahtevnom gostovanju, a nekoliko dana nakon utakmice španski klub je poslao pismo Evroligi tražeći da se ispita slučaj Nikole Topića.

Mladi plejmejker je trebalo da postane košarkaš FMP-a na pozajmici odmah nakon utakmice u Valensiji, ali je ABA liga blokirala registraciju sa obrazloženjem da jedan igrač ne može u isto vreme da nastupa za dva tima, bez obzira na to da li je u pitanju isto takmičenje.

Valencia Basket has submitted a written notice to Euroleague to inquire wether was correct Nikola Topic's inscription in game sheet against Red Star last week, according our sources.



Valencia Basket ha presentado un escrito para ver si es correcta la inscripción de Topic en el