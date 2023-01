MOĆNI TAVAREZ I MUSA UTIŠALI PIONIR: Desetkovana Zvezda nije mogla da se suprotstavi Realu! (FOTO+VIDEO)

Crveno-beli su u Beogradu izgubili od Reala rezultatom 79:59 (25:16, 13:18, 19:17, 22:8) i sada imaju učinak od po devet pobeda i poraza. Real je ostvario 12. pobedu, i uz šest poraza drži čelo tabele.

Nedović je postigao 18 poena, a Petrušev 17. Samo šest košarkaša Zvezde se upisalo u listu strelaca. Crveno-beli su igrali bez Vildoze, Ivanovića, Martina, Kampaca i Bentlija koji se pred utakmicu razboleo.

Kod gostiju Musa je postigao 19 poena, a Tavarez 17, uz 12 skokova i čak 4 blokade.

Real je u potpunosti nadskočio Zvezdu, imao je 44 skoka, a crveno-beli 27.

Već za dva dana se igra naredno kolo Evrolige. Crvena zvezda će od 19 časova dočekati Monako, a Real će gostovati Albi u Berlinu.

4. ČETVRTINA

39. minut - Lazarević je šesti igrač Zvezde sa poenima - 57:73. Vilijams-Gos pogađa za dva - 57:75.

36. minut - Dobrić u kontri smanjuje na 53:69.

35. minut - Musa pogađa za tri - 51:69.

34. minut - Pala je Zvezda i u napadu i u odbrani, Korneli pogađa - 51:66.

33. minut - Laki poeni za Real, Tavarez je precizan - 51:61. Tajm-aut za Ivanovića. Zvezda se ponovo muči u napadu.

31. minut - Rodrigez posle solo prodora pogađa - 51:59.

2000 UP for his EuroLeague career@nedovic1624 loves to score 💰#EveryGameMatters pic.twitter.com/rjq5DGGHHP