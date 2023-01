(UŽIVO) BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA Kampaco BRUTALNIM asistencijama zaludeo protivničke košarkaše, Mitrović već dvocifren!

Tok utakmice:

Druga četvrtina:

3. minut - Dobrić uspeva da crveno-bele izvuče iz "krize". Pogodio je Dobrić uz faul, a potom je siguran i sa linije za slobodna bacanja 16:22

2. minut - Ilić brutalnim zakucavanjem otvara drugu deonicu 14:19

Prva četvrtina:

Završena je prva četvrtina.



10. minut - Drobnjak siguran sa linije za slobodna bacanja 12:19

9. minut - Budućnost već ima šest izgubljenih lopti, moraće domaći košarkaši da se konsoliduju u nastavku igre.

7. minut - I Vildoza precizan van linije 6,75

6. minut - Kampaco postiže trojku 7:16

5. minut - Rejnolds konačno trojkom prekida seriju crveno-belih 7:13

