Legendarni Amerikanac svojim rečima o Jokiću dirnuo u srce svakog Srbina

Nikola Jokić polako, ali sigurno pridobija srca i Amerikanaca, a u srce američke trenerske legende Džordža Karla odavno se smestio.

Bivši selektor "drim tima" još jednom se u desetak dana obratio američkoj košarkaškoj javnosti porukom koja se odnosila na centra Denver Nagetsa, na koju i srpska košarkaška publika mora da bude ponosna, jer legenda je u stvaranju i dolazi iz naše zemlje:

- "Hups zajednico"! Ovako može da izgleda košarkaška veličina. Možda ga niste očekivali. Možda ga ni ne razumete. Ali on je ovde i biće tu još nekoliko godina. A onda će verovatno nestati i retko ćete ga čuti ponovo. Zato uživajte i učite - poručio je Karl.

- On se jednostavno ne bori za pažnju javnosti. Jednog dana će samo reći "bio sam dobar".

Hoops Community! This is what basketball greatness can also look like. You may not have expected it. You may not even understand it.



But it’s here and will only be around for a few more years. And then it will likely be gone and rarely heard from again. So enjoy and learn!! pic.twitter.com/D0Yecnjp4z