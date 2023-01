NEVEROVATAN USPEH, ALI JOKIĆA BAŠ BRIGA! Srbin šokirao Ameriku odgovorom: Ma, bio sam na hipodromu...

A, dok su navijači ekipe iz Kolorada slavili odabir "Džokera", on sam nije ni bio svestan šta se dogodilo.

U trenutku kada je zvanično proglašen za startera, Nikola Jokić je imao važniji posao.

"Bio sam na hipodromu, tako da nisam ni obratio pažnju, da budem iskren", preneo je portal "Denver post" reči Somborca, a njegov odgovor postao je hit na društvenim mrežama.

