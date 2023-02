Obradović blista posle Žalgirisa: 'Ponosan sam, igrali smo sa velikom željom, zaslužili smo da pobedimo'

Nije moglo ovo veče da prođe bolje za navijače i košarkaše Partizana. Tim Željka Obradovića je naneo jedan od težih poraza Žalgirisu u Evroligi ove sezone, pošto je potpuno utišao navijače u Kaunasu i "ušunjao" se na mesto koje vodi u Top 8 Evrolige, barem trenutno - 74:88.

Sjajnom igrom, bez ikakve sumnje, mogao je da bude zadovoljan i Obradović, koji je na konferenciji za medije u Litvaniji bio prilično opširan, pohvalivši svoju ekipu na borbi.

- Žalgiris je pokazao veliki kvalitet tokom sezone, pričao sam sa trenerom posle meča i čestitao mu na svemu što su uradili već. Odigrali smo sjajno prvo poluvreme, a na odmoru smo pričali da će se oni vratiti, što su i uradili, imaju karakter i pokazali su da smo morali da se vratimo na to kako smo igrali od početka. U poslednjoj deonici smo to uradili, igrali smo pametno u napadu, imali smo više ofanzivnih skokova, to me čini ponosnim, igrali su sa velikom željom. Sa druge strane je bilo različito. Mislim da smo zaslužili da pobedimo, želim da čestitam igračima, a jedna stvar zbog koje sam ponosan je što smo imali navijače i ovde, želim da im se zahvalim na tome - rekao je Obradović.

Trener crno-belih posebno je istakao trenera domaće ekipe, Maksvitisa, kojem je to prva sezona u Evroligi.

- Čestitao sam mu, jer verujem da igraju dobru košarku. Znate, pokazali su karakter koji je važan za svaki tim, odigrali su dosta dobrih utakmica. Ne predaju se. Sviđa mi se to. Želim im sve najbolje. Ovo je Maksvitisu prva sezona u Evroligi, pokazuje se sjajno, ima kvalitet kao trener, mi pravimo mnogo analiza, tako da ga u potpunosti razumem u svakom aspektu - dodao je Obradović.