Igrači trejdovali, on to saznao od novinara: 'Ako Šams to kaže, vreme je da pakujem kofere...'

Naime, vest o ovom trejdu se preneli dvojica najpoznatijih novinara iz NBA lige, Adrijan Vojnarovski i Šams Karnija, što je automatski značilo i da nema greške. Dinvidi nije to znao, već je komentarisao jednu od objava.

Košarkaš Dalasa (sada već Bruklina), na Tviteru je odgovorio Šamsu Karniji uz šaljivi komentari.

- Ako Šams kaže da je gotovo, onda je vreme da pakujem kofere... - napisao je Dinvidi, koji je ubrzo i dodao.

When @ShamsCharania says it’s time to go you pack your bags.



Plus Elijah said he wanted to go back home 😅🙏🏾 https://t.co/Enuqat6v0N