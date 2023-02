Klej Tompson 'sipao trojke' za istoriju NBA lige

Tompson je meč završio sa 42 poena, ali ono što je najvažnije jeste da je ubacio neverovatnih 12 trojki iz 16 pokušaja. Tom prilikom, izjednačio se sa svojim saigračem Stefonom Karijem koji je takođe protiv Tandera 2016. imao učinak 12/16.

Upravo su Tompson i kari jedina dvojica košarkaša u istoriji koji su više od jednom postigli 12 trojki na meču. Učinili su to po dva puta.

Tompson je ujedno napravio istorijski korak i tako što je imao 68.2 odsto procenata ubačenih koševa, što čini najbolji ukupni procenat iz igre u bilo kojoj utakmici sa najmanje 12 trojki.

Only 2 players in NBA history have hit 12+ three-pointers in a game multiple times:



Steph Curry (twice)

Klay Thompson (twice) pic.twitter.com/iecThm4MRS