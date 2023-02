Lebron nije imao trenutak vrhunca, on je na vrhuncu već 20 godina! Jokić otkrio da je Kralj i njegov idol! (VIDEO)

Lebron Džejms je noćas ušao u legendu NBA lige i postao najbolji strelac u istoriji ovog takmičenja, a dok pljušte čestitke sa svih strana, oglasio se i Nikola Jokić.

Nikola Jokić on LeBron James becoming the NBA’s all-time leading scorer:



“The guy didn’t have a prime, he’s been in his prime for 20 years.” pic.twitter.com/J0GvR1Cu65