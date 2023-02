KOŠARKAŠI CRVENE ZVEZDE OTPUTOVALI U TEL AVIV: Posle četiri poraza u Evroligi vreme je za pobedu!

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet otputovali su u Tel Aviv gde ih u četvrtak očekuje meč 24.kola Evrolige protiv Makabija.

Crveno-beli se polako kompletiraju, treninzima se priključio u punom kapacitetu i centar Hasan Martin, a ekipa je nakon izuzetno napornog perioda, imala vremena da odradi i nekoliko treninga pred put u Izrael.

Trener Duško Ivanović pred ovaj meč je rekao:

„Izuzetno dobra ekipa, atletski vrlo jaka, igraju izuzetno dobro u tranziciji, naročito kući i to u prvoj četvrtini kada stiču veliku prednost. Moraćemo da znamo da igramo na taj način na koji oni igraju jer to će biti mnogo kontakata, tranzicije i skokova. Puno ekipa kada igraju u Tel Avivu imaju problem u toj prvoj četvrtini jer oni počinju da igraju na jedan izuzetno agresivan način i ako nisi spreman na to onda steknu veliku prednost. Znamo šta nas čeka i na to moramo da odgovorimo”, istakao je Ivanović.

Novinarima se nakon trenera crveno-belih obratio i Hasan Martin i najavio da je povreda prošlost, ali da još uvek zbog odsustva takmičarskog ritma i utakmica nije na 100 posto:

“Mislim da će biti jako teša utakmica na gostovanju. Igramo protiv jednog jako agresivnog i fizički jakog tima kakav je Makabi. Zaista nam je potrebna ova pobeda, vrlo veliki trijumf ako dođemo do njega. Žedni smo pobeda trenutno, a ja se osećam sjajno. Malo mi treba da povratim svoja pluća, ali fizički sam na 100 odsto, definitivno spreman da igram. Moram da se vratim u ritam i ponovo osetim loptu, ali mislim da mi neće biti potrebno mnogo vremena. Kao što sam rekao fizički sam na 100 odsto i mislim da ću uskoro biti tu”, istakao je američki centar.

Ekipa stiže u Izrael uoko podneva, a večeras u terminu utakmice odradiće i trening u dvorani „Menora Mivtačim“.

U prvoj utakmici ove sezone, Crvena zvezda je pobedila Makabi u Beogradu 69:68.