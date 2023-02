Da li Zvezda može daleko u Evroligi? Na to pitanje zna odgovor Vildoza - otkrio koji su realni ciljevi kluba!

Argentinac se osvrnuo i na Fakunda Kampaca, sa kojim jedva čeka da zaigra.

Košarkaše Crvene zvezde očekuje večeras (20.05) meč protiv Makabija u Tel Avivu u 24. kolu Evrolige, a glavna zvezda je Luka Vildoza.

Argentinac je pričao za izraelski portal Hajom, a neizbežno pitanje je bilo vezano za njegovog zemljaka Fakunda Kampaca.

- On je sa nama ovde, ali i dalje ne može da igra. To me mnogo boli, što ne možemo zajedno da pokažemo koliko vredimo. On je poseban igrač, i svi ćete videti uskoro koliko je kvalitetan košarkaš. Nadam se da sa njim možemo da obezbedimo plasman u TOP 8 - poručio je Vildoza.

Argentinac se osvrnuo i na mogućnost da Zvezda nekim slučajem osvoji Evroligu.

- Realno je da se plasiramo među osam najboljih, ali da stignemo do titule je teža opcija. Nemamo taj kapacitet igrača, moramo da budemo realni, i da budemo iskreni prema sebi. Ako se neke kockice poklope, možemo da doguramo daleko - zaključio je Vildoza.