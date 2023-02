LESOR PRAVIO LUDNICU U MINHENU: Pogledajte slavlje grobara i košarkaša Partizana posle trijumfa nad Bajernom VIDEO

Crno-beli su slavili rezultatom 82:71 i tako stigli do 13. pobede u ovom takmičenju.

Tokom utakmice više od 3.000 grobara davalo je vetar u leđa četi Željka Obradovića, a prava ludnica je nastala po završetku meča. Navijači su pozvali igrače da se popnu do tribine, a onda je krenulo zajedničko navijanje. Naravno, u prvom planu je bio ljubimac crno-belih navijača Matijas Lesor.

