NIŠTA LIČNO: Dejvis objasnio zašto se nije radovao Lebronovom košu za istoriju

Lebron Džejms i Entoni Dejvis su bliski prijatelji. Zbog toga je javnost širom sveta bila iznenađena odsustvom bilo kakve reakcije centra Lejkersa kada je njegov saigrač i drug oborio rekord Karima Abdul-Džabara u broju poena. Posle meča sa Milvokijem objasnio je zašto se nije radovao u tom istorijskom momentu...

- Znate u kakvim sam odnosima sa Lebronom... To je ništa, sve je povezano sa tom utakmicom. Gubili smo od Oklahome u meču u kojem nam je pobeda zaista bila potrebna. Bio sam iznerviran. Mislim, gubimo utakmicu... To nema nikakve veze sa Lebronom, on to zna. Utisak ljudi koji su to doživeli na neki drugačiji način, imaju pravo da misle šta hoće. Ponavljam, bio sam iznerviran što gubimo veoma važnu utakmicu.

Los Anđeles Lejkersi su poraženi u poslednja tri meča i trenutno su 13. na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 25-31. Da bi se domogli plej-in turnira i prilike da nastupe u plej-ofu, potrebno je da se domognu desete pozicije.

Autor: