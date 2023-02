STIŽE KADA JE NAJPOTREBNIJI: Zvezda još samo jednom BEZ Kampaca!

Argentinski košarkaš Fakundo Kampaco došao je u Crvenu zvezdu 19. decembra prošle godine, ali zbog zabrane Evrolige crveno-belima da registruju nove igrače još uvek nije debitovao u najjačem klupskom evropskom takmičenju.

Kampaco formu održava u AdmiralBet ABA ligi gde u proseku na parketu provodi 23 minuta. Argentinac ima sjajnu statistiku u regionalnom takmičenju sa 13.9 poena, 6.6 asistencije i 20.4 indeksnih poena po utakmici, a prošlog meseca izabran je za najboljeg igrača u AdmiralBet ABA ligi.

Ipak, ono što svi navijači Zvezde željno iščekuju su Kampacovi nastupi u Evroligi, a to će se dogoditi od početka marta.

Kako je do tada Zvezdi ostala samo još jedna evropska utakmica, ona u "Pioniru" protiv Albe iz Berlina 24. februara do isteka suspenzije, jasno je da će to biti poslednji meč u kojem trener crveno-belih Duško Ivanović neće moći da računa na najzvučnije pojačanje u istoriji kluba.

Pre toga Kampaco će predvoditi Crvenu zvezdu u borbi za prvi trofej u sezoni. Zvezda će u Nišu od 15. do 18. februara igrati na Kupu Radivoja Koraća, a argentinski plejmejker će se sigurno naći među četvoricom stranaca u ekipi koliko je dozvoljeno da se registuju za kup takmičenje.

Evroligaški debi Kampaco će imati u Minhenu drugog marta, kada u 26. kolu Zvezda bude gostovala Bajernu.

Tako će sjajni Argentinac pomoći Zvezdi u pokušaju da dođe do toliko željene Top 8 faze, a vremena čini se još uvek ima sasvim dovoljno, jer su crveno-beli trenutno 13. sa skorom 11-13. Međutim, trku za plej-of elitnog takmičenja dodatno je zakomplikovala pobeda Valensije koja je srušila Panatinaikos uz zvuk sirene, ali i pobeda Žalgirisa nad Baskonijom u okviru 24. kola.



